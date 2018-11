Zum Nachtisch gibt’s für alle „zerlegten Schwarzwälder“

Eppelheim.Die qualitätsvolle Küche im Restaurant Stephan’s ist in der Region längst bekannt. Jetzt bot Restaurant-Inhaber Alexander Stephan seinen Gästen ein besonderes Genusserlebnis an: bei „Wine & Dine“ wurde ein Vier-Gänge-Menü serviert und dazu ausgewählte Weine vom Weinrefugium Heidelberg präsentiert. Was auf den Tellern serviert wurde, trug die Handschrift von Küchenchef Tobias Kleinert und seinem Team.

Die Frische und erstklassige Qualität der Produkte stehen bei ihnen an erster Stelle. Kleinert wollte an diesem Abend zeigen, wie vielfältig die Region schmeckt. Die Menüplanung hatte er, angefangen bei der köstlichen Vorspeise bis hin zum feinen Dessert, zusammen mit seinem Team erarbeitet. Saisonale und regionale Produkte wurden in exquisiter Manier in vier Gängen kredenzt.

Nach einem köstlichen „Gruß aus der Küche“ startete das Menü mit einem Saibling-Tatar mit Avocadocreme und Baiser. Der Vorspeise folgte Sellerie-Schaumsuppe mit Garnelen und Chili-Bulette. Beim Hauptgang durften sich die Gäste „Zweierlei vom Ambiel-Schwein“ schmecken lassen. Dazu wurden Blumenkohlpüree, gegrillter Lauch und Semmelwürfel serviert. Köstlich war die Dessertkreation, die den wunderbaren Namen „zerlegte Schwarzwälder“ trug.

Zu dem herrlichen Gourmet-Menü hatte Weinfachberaterin Laura Menges vom Weinrefugium Heidelberg die passenden Weine ausgesucht. Die staatlich geprüfte Sommelière hatte an diesem Abend den von Tobias Kleinert ausgewählten regionalen Produkten als Schwerpunkt deutsche Weine zur Seite gestellt. „Die Produkte auf dem Teller und im Glas müssen zueinander passen“, informierte sie.

Passende Weine auswählen

Die Weinexpertin und der Küchenchef sind mittlerweile ein eingespieltes Team und schätzten sich gegenseitig sehr. 2014 starteten sie mit dem ersten „Wine & Dine“-Abend im Restaurant Stephan’s. Jetzt freuten sie sich, dass auch beim fünften Mal alle Plätze im Restaurant ausgebucht waren. Vorab ließ sich Laura Menges den Menüablauf geben, informierte sich beim Küchenchef, welche Zutaten und Gewürze verwendet werden und wie der Gang auf dem Teller angerichtet wird. Entsprechend dieser Informationen suchte sie die passenden Begleitweine aus. Vor jedem Gang stellte sie den jeweiligen Winzer vor und wusste jeden Wein treffend zu beschreiben und dessen geschmackliche Charakteristika hervorzustellen.

Als Aperitif hatte sie einen 2014er Riesling Sekt Brut des Weinguts Bernhart aus dem pfälzischen Schwaigern ausgewählt. Ein Kalkmergel-Riesling aus dem Jahr 2017 des Weinguts Rings aus Freinsheim begleitete perfekt die Vorspeise während zum Hauptgang ein trockener Rotwein, nämlich ein 2016er „Cuvée Anna“ des Leimener Weinguts Seeger wunderbar passte. Als kleine Überraschung gab es zum Dessertgenuss einen Sauerkirsch-Likör von der Mosel von der Brennerei Vallendar, der den Gästen ausgezeichnet mundete.

Donnerstag, 15.11.2018