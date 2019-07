Zuschauer bestimmen das Schauspiel auf der Bühne mit

Eppelheim.Das Theaterensemble Wildfang geht neue Wege. Die Schauspielgruppe wagt sich im zehnten Jahr ihres Bestehens an die Königsdisziplin des Schauspiels und betritt mit Improvisationstheater Neuland. Die Zuschauer sind wichtiger Teil der Aufführung. Denn bei dieser Theaterform besteht die Besonderheit darin, dass einzelne Szenen erst durch Vorgaben aus dem Publikum und durch Zurufen von Begriffen mit Leben gefüllt werden.

So gestalten die Gäste die Aufführung mit und kein Abend gleicht dem anderen. Die Zuschauer können hautnah miterleben, wie praktisch aus dem Nichts lustige Dialoge und aberwitzige Szenen entstehen. „Es werden zwei kurzweilige Abende voller Witz und Spaß“, garantiert Wildfang. Wer lebendiges Theater und kreative Schauspielkunst liebt, darf am Freitag, 12. Juli, und Samstag, 13. Juli, auf die Aufführungen in der Stadtbibliothek gespannt sein und sich überraschen lassen.

Die Theatergruppe Wildfang gibt es nun schon seit zehn Jahren in Eppelheim. Bisher gehörten Schauspiele, Komödien und Farcen ebenso wie Krimis, bissige Satiren und Sketche zu ihrem Repertoire. Die Schauspielgruppe durfte sich in jüngster Zeit über einige talentierte Neuzugänge freuen. In diesem Sommer hat sich Wildfang ein „Facelift“ verpasst, wie es die Ensemblemitglieder Kira Sünner und Manuel Kahl nennen. Die Amateurtheatergruppe zeigt sich von einer ganz neuen Seite und schlägt mit Improvisationstheater einen neuen Weg ein. „Die hohe Spielqualität unserer Schauspieler macht dies möglich“, erklären Sünner und Kahl. Die Studentin und die Palliativfachkraft sind zwei ausgezeichnete Schauspieler, die schon in Kindheit und Jugend mit Theater im Allgemeinen und Impro-Theater im Besonderen in Berührung gekommen sind.

Die 25-Jährige und ihr drei Jahre älterer Wildfang-Kollege werden als Moderatoren durch die beiden Theaterabende in der Stadtbibliothek führen, die es für das Publikum zum Nulltarif gibt. Mit diesem Geschenk möchte Wildfang seinem Publikum die Wartezeit auf ihr neues, abendfüllendes Stück, das im Herbst große Theaterpremiere feiern wird, verkürzen. „Das Stück steht schon fest und die Rollenverteilung auch“, erfährt man von Kira Sünner und Manuel Kahl.

Schlicht und einheitlich

Nach den Sommerferien beginnen die Proben. Mehr möchten die beiden zu dem neuen Stück nicht verraten. Stattdessen richten sie den Blick auf die neue Lieblingsbeschäftigung der Wildfanggruppe: das Improvisationstheater. Impro-Theater, wie es in Kurzform genannt wird, ist eine Form des Theaters, in der Szenen ohne einen vorgefertigten Dialog und ohne vorbestimmte dramatische Handlung dargestellt werden. Die Bühne wird schlicht und die Darsteller werden allesamt einheitlich gekleidet sein. Nichts soll ablenken. Der Zuschauer soll sich rein auf das Theaterspiel konzentrieren können.

Die Schauspieler spielen Szenen, die zuvor nicht von einem Regisseur inszeniert wurden. Meist lassen sich die Akteure einen Begriff oder ein Thema aus dem Publikum vorgeben. Diese Vorschläge sind dann die Basis für die daraufhin spontan entstehenden Szenen. Menschen, Tiere, Lebensmittel und Alltagsgegenstände bekommen im Improvisationstheater von den Schauspielern ein ganz individuelles und meist sehr verrücktes neues Leben verliehen.

Köstliche kleine Kostproben gab es beim Probenbesuch unserer Zeitung im Jugendtreff „Teestube“ im Untergeschoss des evangelischen Kindergartens Sonnenblume. Zwei Theaterabende voller Kurzweil und Überraschungen wird es mit den Wildfang-Akteuren am Freitag, 12. Juli, und Samstag, 13. Juli, geben. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Aufführungsort ist die Stadtbibliothek. Der Eintritt ist frei.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.07.2019