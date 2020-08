Zuspiel der Stimmen klappt

Eppelheim.Sie lieben ihre wöchentlichen Chorproben in ihrem Sängerheim „Sole D’Oro“ und auch „das Schwätzchen danach“. Doch wie viele andere Chöre auch mussten sich Corona-bedingt sowohl der Dienstagschor als auch der Mittwochschor des AGV Eintracht von Gewohntem und Liebgewonnenem erst einmal verabschieden und sich mit den Corona-Verordnungen des Landes arrangieren.

Der Dienstagschor wird voraussichtlich erst nach der Sommerpause seine Probearbeit aufnehmen. Der Mittwochschor hingegen startete schon mit Präsenzproben, als es laut Verordnung wieder erlaubt war. „Allerdings in zwei Gruppen aufgeteilt“, informierte der Chorleiter. Im Proberaum im Vereinsheim war aufgrund der Raumgröße die Höchstzahl von 13 Sängern erlaubt.

Sopran mit Bass – Tenor mit Alt

Also unterteilte der Schwetzinger Gesangslehrer, der beim AGV vor drei Jahren die Chorleitung übernommen hatte, das 24-köpfige Ensemble des Mittwochschores. Die Stimmen Sopran und Bass wurden von Ferber in einer Gruppe zusammengefasst, Tenor und Alt in der anderen. Bevor er die Sänger des Mittwochschores jetzt in die etwas später angesetzte Sommerpause entließ, wollte er den beiden Sängergruppen eine Freude bereiten und eine gemeinsame Chorprobe als „Event mit Erinnerungswert“ arrangieren.

Zusammen mit der Vereinsvorsitzenden Hildegard Rühle und ihrem Vorstandsteam wurde beraten und das DJK-Sportgelände für eine Freiluft-Probe ausgewählt. Hier war das Singen mit Sicherheitsabstand für die mehr als 20 Mitglieder des Popchores problemlos möglich.

„Die Mittwochssänger sind seit Corona heute zum ersten Mal wieder zusammen“, merkte Ferber an. Er hatte für die Open-Air-Probe auf dem Fußballrasen alles Notwendige mitgebracht: Ein Keyboard, das keinen Stromanschluss braucht, sondern mit Batterien betrieben wird, und eine mobile Akku-Lautsprecherbox, damit die Sänger die Musik gut hören können. Um den geforderten Mindestabstand zum Dirigenten und zu den Sängern untereinander einzuhalten, waren auf dem Fußballrasen die Positionen der einzelnen Chormitglieder mit Karten genau markiert. Während die erste von zwei geplanten Sportplatz-Proben wegen heftiger Regenfälle im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fiel, spielte das Wetter mit Sonnenschein und sommerlichen Abendtemperaturen beim zweiten Termin mit. Einige Sänger hatten sich für die Open-Air-Probe einen Campingstuhl oder Klappstuhl mitgebracht, um sich dazwischen auch mal setzen zu können. Froh waren alle, sich wiederzusehen und – wenn auch mit Abstand – vor und nach der Probe miteinander plaudern zu können.

Mit Spannung erwartet

Mit Spannung sah Jürgen Ferber der Freiluft-Probe entgegen. Für die Chorprobe auf dem Fußballrasen hatte er aus dem Bereich Pop unter anderem die Lieder „An guten Tagen“, „We can leave the world“ und „Katchi“ ausgewählt. Er war neugierig, ob die Zusammenführung der Chorstimmen, die in den Wochen zuvor diese Lieder in Gruppen aufgeteilt geprobt hatten, reibungslos funktionieren würde und wie die Stimmen unter Freiluft-Bedingungen klingen.

„In einem Raum zu singen ist natürlich für einen Chor viel leichter als draußen“, meinte Ferber. Für den Mittwochschor erwies es sich als eine gute Übung und Herausforderung, den Fußballrasen als Bühne zu nutzen und die Lieder mit mehr Stimmkraft und Lautstärke darzubieten.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020