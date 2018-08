Zuwachs von zehn Prozent

Eppelheim.Der SPD-Ortsverein hatte in den vergangenen Monaten einen starken Mitgliederzuwachs zu verzeichnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Zuerst dachte man, dies wäre der Abstimmung der Bundes-SPD im Frühjahr über die Große Koalition geschuldet. Doch weit gefehlt: Die Zahl der Austritte war nach der Abstimmung verschwindend gering. „Wir konnten letztlich einen Mitgliederzuwachs von etwas mehr als zehn Prozent verzeichnen. Das ist bei einem großen Ortsverein wie der SPD Eppelheim eine stattliche Zahl“, ließ der Ortsvereinsvorsitzende Jürgen Geschwill durchblicken.

Bemerkenswert sei auch, dass sich etliche der Neumitglieder im SPD-Ortsverein engagierten und diesen tatkräftig unterstützten. „Weil die Sozialdemokraten in Eppelheim eine Partei zum Anfassen sind, haben sie erstmals in der Geschichte des Ortsvereins Neumitglieder zu einem Kennenlern-Frühstück eingeladen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Etliche Vorstandsmitglieder und die anwesenden Neumitglieder konnten bei schönstem Wetter am Wasserturm im Café Bella Crema einen gemütlichen und informativen Vormittag verbringen.

Alle eint das Interesse an der Stadt

„Nicht die Politik, sondern die Neumitglieder standen im Vordergrund“, betonte der Ortsvereinsvorsitzende. Wichtig war ihm und seinen Vorstandskolleginnen, dass man sich mit den neuen Mitgliedern in lockerer Atmosphäre austauschen konnte. Interessant waren die unterschiedlichen Gründe bei jedem Einzelnen, die zum Eintritt in die SPD geführt hatten. Alle einte das Interesse an Eppelheim und der Wunsch an sozialdemokratischer Mitgestaltung. Natürlich konnten sich die Gäste auch über aktuelle kommunalpolitische Themen informieren und ihre Meinung dazu kundtun. „Unser Kennenlern-Frühstück für Neumitglieder kam sehr gut an und wurde positiv aufgenommen, so dass die SPD Eppelheim diese neue Veranstaltungsform künftig regelmäßig durchführen möchte“, erklärte Geschwill. zg

