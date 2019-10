Zwei Festnahmen nach Schmierereien

Eppelheim.Zwei Männer von 21 und 28 Jahren sind am Samstagnachmittag nach Farbschmierereien an einer Betonwand vorläufig festgenommen worden, wie die Polizei mitteilt. Eine Zeugin beobachtete die Männer gegen 16.30 Uhr, wie sie in der Lindberghstraße eine Lärmschutzwand und eine Betonwand mit gelber, orangener und grüner Farbe beschmierten. Sie sprühten die Tags „MOSH“ und „WOB“ an die Wände.

Die Polizeibeamten konnte beide Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Beide führten eine Tasche und einen Rucksack mit, in denen sich Spraydosen befanden. Zudem wurden Skizzen der Tags gefunden. Der 21-Jährige hatte zudem ein Behältnis mit einer kleineren Menge Marihuana dabei. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019