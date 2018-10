Zwischen Trikots und Lederhosen

Eppelheim.Den Gästen schmeckte es ausgezeichnet. Egal, ob sie Grillhaxen oder Rindfleisch mit Meerrettich, Bratwurst mit Pommes, selbstgemachten Obadzda mit Brot, oder Weißwurst mit Brezeln bestellten: Das Essen schmeckte klasse. Darin waren sich alle einig.

Der Zuspruch beim Oktoberfest der ASV-Fußballabteilung war in diesem Jahr spitze. Das Fest im ASV-Stadion hat eine lange Tradition. Die früheren Clubgaststättenpächter Anton und Erika Partl hatten es zusammen mit den Fußballern ins Leben gerufen. 2016 wurde das Oktoberfest erstmalig mit Kosta Samoilis als neuem Pächter der Clubhausgaststätte durchgeführt, informierte Martina Schleich von der Fußballabteilung. Im letzten Jahr musste das Traditionsfest, bedingt durch die Baumaßnahmen im Stadion und die Sanierung der Spielfelder, ausfallen. Dafür feierte man in diesem Jahr umso ausgiebiger. Das Wetter war herrlich, die Stimmung prächtig. Die Gäste wurden an den Tischen bedient. Dies übernahmen Angelina Hauck, Saskia Hoßfeld und Kerstin Milak in feschen Dirndls. Die männlichen Helfer, die im neu gestalteten ASV-Kiosk Getränke ausschenkten und die bayerischen Schmankerln zubereiteten, trugen Karohemden und Lederhosen.

Und Fußball gab es an diesem Oktoberfesttag auch. Denn die erste und die zweite Mannschaft hatten Heimspiele. Gegner war in beiden Spielen der VfB St. Leon. Die erste Garnitur der Spielgemeinschaft ASV/DJK siegte mit 2:1 Toren. Die zweite Mannschaft trennte sich mit einem 0:0 vom VfB St. Leon 2. sge

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.10.2018