ABC für Erwachsene?

Hallo Kinder! Egal ob im Supermarkt, beim Durchstöbern der Zeitung oder bei der Bestellung im Restaurant – man sollte lesen und schreiben können. Eigentlich ist das ganz selbstverständlich, denn das lernt ihr ja schon in der Grundschule. Doch es gibt einige Erwachsene, die das nicht können. Das nennt man Analphabetismus – puh, ein ganz schön schwieriges Wort. Einfach gesagt bezeichnet das Wort „Analphabet“ jemanden, der nicht lesen oder schreiben kann. Das ist tragisch, denn Lesen und Schreiben ist fast überall im Alltag wichtig. Vor allem, weil Erwachsene teils wichtige Verträge oder Briefe bearbeiten müssen. Aber auch schon beim Besuch im Museum oder für die Packungsbeilage bei Tabletten – Lesen ist eine wichtige Voraussetzung. Menschen, die das nicht können, leiden oft unter Benachteiligung oder leben mit der Angst, dass ihr Geheimnis aufgedeckt wird. Heute, am Tag des Analphabetismus, wird auf diese Probleme aufmerksam gemacht. Selbst in Deutschland schätzt man, dass jeder Siebte funktionaler Analphabet ist. Manche von ihnen können also einzelne Wörter, aber keine zusammenhängenden Sätze und Texte lesen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.09.2020