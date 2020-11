Ach, du Heiliger!

Hallo ihr heiligen Kinder! Das ist doch mal eine nette Begrüßung, oder? Man fühlt sich gleich besonders und wichtig. Heute haben wir über viele Gottesdienste vom Feiertag Allerheiligen berichtet – an diesem Tag wird (wie der Name euch schon verrät) an alle Heiligen gedacht. Und von denen gibt es so einige – in jeder Religion sind es andere Menschen, aber alle haben etwas Besonderes für ihren Glauben getan. Dafür werden sie von ihren Anhängern verehrt und es wurden sogar Gräber oder Tempel gebaut, die die Geschichte ihres Lebens erzählen. Manche Heilige sind heute beliebte Figuren, auch bei Menschen, die gar nicht gläubig sind. Die bekanntesten Beispiele sind der Nikolaus und Sankt Martin. Im frühen Mittelalter konnte man auch heilig genannt werden, wenn man seinen Mitmenschen geholfen hatte. Dem Papst, dem Vorsteher der katholischen Kirche, bereitete das Sorgen. Es gab dann einfach zu viele. Deshalb durfte irgendwann nur noch der Papst Menschen heiligsprechen. Er wartet mindestens zwölf Jahre oder länger nach dem Tod und sammelt Wissen über diesen Menschen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.11.2020