Aus Alt mach Neu

Hallo Kinder! Bastelt ihr so gerne wie ich? Habt ihr auch schon einmal etwas aus Sachen gebastelt, die eigentlich in den Müll sollten? Zum Beispiel mit alten Klopapierrollen, Milchtüten oder kaputten T-Shirts? Eigentlich ist vieles zu schade zum Wegschmeißen. Oft kann man daraus nämlich noch brauchbare Sachen machen. Aus alten Sachen, die eigentlich im Müll gelandet wären, etwas Neues zu machen, nennt man „Upcycling“. So kann man aus alten Blechdosen einen Stifthalter machen. Einfach den Deckel entfernen, die Ränder glätten, damit man sich nicht schneidet, und bemalen. Oder eine Halterung aus einem Tennisball: Einfach einen Schlitz einschneiden (dabei von einem Erwachsenen helfen lassen) und einen Saugnapf ankleben, fertig! Hält die Zahnbürste, Briefe, den Schlüssel, ein Handtuch und vieles mehr. Das Praktische am Upcycling ist, dass man Sachen benutzt, die sowieso übrig sind. Man rettet die Gegenstände vor dem Müll und hat gleichzeitig ein neues Produkt. Einfach toll!

