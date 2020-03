Aus Zahlen werden Wörter

Hallo Kinder, auch wenn heute der 1. April ist, ist es kein Scherz – es ist der Tag des Taschenrechners. Vielleicht habt ihr ihn auch schon benutzt – zuhause oder in der Schule. Solch eine elektronische Rechenmaschine wurde in den 1960er-Jahren von der Firma Texas Instruments entwickelt. Mittlerweile ist der Taschenrechner gar nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr älter werdet. Im Matheunterricht in der Schule wird er viel gebraucht. Ich bin froh, dass es ihn gibt. So kann ich alles eingeben und bekomme dann das Ergebnis. Aber wisst ihr, was man damit auch machen kann? Worte schreiben. Das ist richtig lustig. Ich habe ein paar Beispiele für euch rausgesucht. Probiert es doch mal aus und vielleicht entdeckt ihr sogar noch andere Wörter. Ihr müsst die Zahlen eingeben und dann den Taschenrechner umdrehen. Viel Spaß dabei! 07734: hello (das ist englisch für „Hallo“) 50538: besos (das ist spanisch für „Küsse“) 7353: Esel 7734: hell 38317: Liebe 873613: Eigelb

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 01.04.2020