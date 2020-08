„Bitte einsteigen!“

Hallo Kinder! Seid ihr schon mal mit einem Zug mit einer alten Dampflok gefahren? Wenn ihr eure Großeltern fragt, wie damals die Züge aussahen, können die euch davon vielleicht noch erzählen. Die großen roten Räder, der Rußgeruch und die dichten Rauchwolken – so sehen unsere Züge heutzutage nicht mehr aus, oder? Wenn ihr euch am Bahnhof mal die Züge anschaut, seht ihr, dass die viel moderner wirken und gar keine Rauchwolken produzieren. Das liegt vor allem daran, dass unsere Züge ganz anders funktionieren als eine Dampflok. Die wurde nämlich – wie der Name schon sagt – mit heißem Dampf betrieben. Damit der überhaupt so heiß wird, musste man noch eigenhändig Kohle in einen Ofen schütten und verbrennen. Das hat der Heizer gemacht. Und das war ganz schön harte Arbeit, weil es neben dem großen Ofen unglaublich heiß wurde. Heutzutage werden Züge mit Strom betrieben. Dadurch ist die Arbeit ganz anders. Es gibt keine Heizer mehr und Lokführer müssen viele verschiedene Knöpfe und Hebel bedienen, damit der Zug fährt. Auch sonst ist alles natürlich viel moderner und bequemer. Also dann, gute Fahrt!

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.08.2020