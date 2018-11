Blätter werden zur Last

Hallo Kinder, es ist draußen ganz schön kalt geworden! Ich habe gleich meinen Schal und meine Wollmütze rausgeholt. Aber ich frage mich, wie sich die Bäume eigentlich vor den kalten Temperaturen schützen. Die können sich ja nicht einfach wärmer anziehen. Also habe ich einen Gärtner gefragt. Im Sommer sehen die Blätter superschön aus, aber im Winter werden sie zur Last. Sie müssten ja mit Nährstoffen versorgt werden. Also wirft der Baum sie ab. Darauf bereiten sich die Bäume schon im Herbst vor, indem sie den Blättern alles wegnehmen, was sie zum Überleben brauchen. Im Winter ist der Nachschub an Nährstoffen langsamer als der Verbrauch. Müsste der Baum noch die Blätter miternähren, würde er verhungern. Aber das Allercoolste war, als der Gärtner mir erzählt hat, dass auch das abgeworfene Laub den Baum schützt. Es hält nämlich die Kälte und den Schnee von der Wurzel ab.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.11.2018