Blume und Eis am Nordpol

Hallo Kinder! Ich muss euch heute unbedingt was zeigen: Schaut mal die tollen Bilder an, sind die nicht klasse?! Also ich bin ganz begeistert und wäre froh, wenn ich so toll malen könnte. Die Bilder hat mir Jean Rahn aus Oftersheim geschickt. Er ist der Opa von Amely, sie ist sechs Jahre alt, und von Joshua, der neun Jahre alt ist. Amely und Joshua wohnen in Ketsch.

Und der Opa schreibt zu den Fotos ganz stolz, dass auf dem ersten Foto Joshua das abschmelzende Eis am Nordpol dargestellt habe. Amely habe die Blume gemalt und montiert. Seine Erlebnisse im Zoo hat Joshua farblich mit Elefanten und einem Tiger in einem Bild festgehalten. Toll.

Wenn auch ihr super malen könnt, und davon gehe ich aus, dann schickt mir eure Bilder an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de oder bringt sie in der Carl-Theodor-Straße 1 in Schwetzingen in der Redaktion vorbei. Ich stelle die Werke gern den Lesern der Zeitung vor.