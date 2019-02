Da blubbert es in der Flasche

Hallo Kinder! Ich trinke gerne Sprudelwasser. Aber wie kommen die Bläschen, die es sprudeln lassen, eigentlich hinein? Die Bläschen nennt man auch Kohlensäure. Sie entsteht, wenn sich zwei chemische Elemente vereinen: das Gas Kohlendioxid und Wasser. Das Kohlendioxid wird mit Druck in das Wasser gepresst und verbindet sich dort schließlich mit den Wasserteilchen. Diesen Druck merken wir übrigens dann wieder, wenn wir eine Flasche Sprudel öffnen und es ordentlich zischt. Dann entweicht nämlich ein Teil der Kohlensäure wieder. Zum Glück aber nicht alles, sonst wäre das Wasser ja gleich abgestanden. Übrigens steckt Kohlensäure nicht nur in Wasser, man findet sie auch in Limonade. Wasser gibt es auch ohne Kohlensäure, man nennt es dann „stilles Wasser“.

