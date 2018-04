Anzeige

Hallo Kinder – und heute ganz speziell: hallo liebes Lieschen! Was habe ich mich gefreut über die E-Mail von dir und deiner Mama! Herzlichen Dank dafür. Und die tollen Fotos – richtig schön. Die möchte ich den anderen Lesern nicht vorenthalten.

Ich habe mich sehr gefreut, Lieschen und die vielen anderen Mädchen und Jungen beim Spargellauf wiederzutreffen. Lieschen hat mich gefragt, ob ich auch so sehr in meinem Fell geschwitzt habe: Puh, und wie! Dabei habe ich nicht mal Sport gemacht wie Lieschen und ihre Freunde. Und glaubt mir; ich hätte auch gerne den Springbrunnen leer getrunken vor lauter Durst. Gut, dass die fleißigen Organisatoren und Helfer des Spargellaufs so viel Wasser und Eistee bereitgestellt hatten.

Richtig gefreut habe ich mich auch über Lieschens Fotos vom Besuch in der Hockenheimer Stadthalle. Lieschen hat nämlich bei einem Malwettbewerb unserer Zeitung mitgemacht und Karten für das Familienmusical „Eisprinzessin“ gewonnen. Es hat ihr sehr gefallen. Sie war dort mit ihrer Mama Natascha, ihrer Freundin Jana und deren Mama Sandra. Sie hatten „einen ganz super Nachmittag“, haben sie mir geschrieben. Und nach der Vorstellung bekamen sie sogar Autogramme und durften noch ein Foto mit den Darstellern des Musicals machen.