Das Haus immer dabei

Hallo Kinder! Als ich neulich in meinem Bau saß und es mir gemütlich gemacht habe, habe ich Schnecken ein wenig beneidet. Denn die haben ihr Haus ja immer dabei – auf ihrem Rücken. Aber werden sie schon mit dem Haus geboren? Die meisten Schneckenarten legen Eier. Diese sind unterschiedlich groß und haben unterschiedliche Farben. Manche Arten packen die Eier in die Erde, andere kleben sie an Wasserpflanzen, Steine oder Holz. Schlüpfen dann die kleinen Schnecken aus den Eiern, haben sie ihr Haus schon am Körper. Solange die Schnecke wächst, wächst auch ihr Haus mit – schließlich muss sie darin Platz haben. Wenn die Schnecke dann ausgewachsen ist, behält das Haus die Größe, die es zu dem Zeitpunkt hat. Bei den Schnecken sind Haus und Körper fest verbunden. Wenn ihr also ein leeres Schneckenhaus in der Natur findet, dann heißt das leider, dass die Schnecke nicht zurückkommt. Vielleicht war sie schon alt oder sie wurde von einem Feind gefressen. Ihr könnt das Häuschen dann mitnehmen und bewundern – schließlich sehen die meist sehr schön aus.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.03.2020