Der Bauer will über den Fluss

Hallo Kinder! Meine Freundin Elli Ente hat mir neulich ein Rätsel gestellt, bei dem ich ordentlich nachdenken musste. Aber das macht mir auch ganz schön Spaß, gerade in diesen Zeiten, wo man seine Freunde nicht wie gewohnt sehen und mit ihnen spielen kann. Deshalb möchte ich das Rätsel gerne auch euch stellen. Es geht so: Ein Bauer steht mit einer Ziege, einem Wolf und einem Kohlkopf an einem Fluss, den er überqueren muss. Das Boot ist aber sehr klein und kann nur zwei fassen. Die Ziege darf aber nicht mit dem Wolf alleine bleiben, da der Wolf sie fressen würde. Sie darf aber auch nicht mit dem Kohlkopf alleine bleiben, da sie den Kohl verspeisen würde. Wie kann der Bauer nun alle wohlbehalten über den Fluss bringen? Tja, das ist ganz schön kniffelig, oder? Wenn ihr genug darüber nachgedacht habt, dann kommt hier die Lösung. Also Achtung! Lest erst weiter, wenn ihr wissen wollt, was der Bauer macht. Er nimmt zunächst die Ziege mit und setzt sie am anderen Ufer ab. Dann holt er den Wolf, setzt diesen ab, nimmt aber die Ziege wieder mit zurück. Jetzt holt er den Kohl, so dass Wolf und Kohl zurückbleiben. Dann erst kann er wieder die Ziege holen. Na, seid ihr drauf gekommen?

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2020