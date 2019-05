Die Dinos sind schon weg . . .

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Hallo Kinder! Ellie Ente hat mir vorhin erzählt, dass heute der internationale Tag zur Erhaltung der Artenvielfalt ist. Sie hat mir erklärt, dass die Artenvielfalt angibt, wie viele verschiedene Pflanzen- und Tierarten es in einem bestimmten Gebiet gibt. Im Regenwald leben zum Beispiel viele unterschiedliche Lebewesen – die Artenvielfalt ist also hoch. Am Nordpol ist es für den Großteil der Pflanzen und Tiere zu kalt, die Artenvielfalt ist dort niedrig. Ihr kennt ja alle die Dinosaurier – vor sehr vielen Jahren gab es unzählige Arten von ihnen, doch dann sind sie ausgestorben und werden nie wieder zurückkommen. Das finde ich sehr schade. Aber nicht nur die Dinosaurier sind ausgestorben: Jedes Jahr verschwinden bis zu 58 000 Tierarten. Letztes Jahr ist zum Beispiel mit „Sudan“ das letzte nördliche Breitmaulnashorn gestorben. Und was einmal ganz weg ist, kommt nie wieder! Wissenschaftlern zufolge sind eine Million Arten – also Tiere und Pflanzen – vor dem Aussterben bedroht. Große Sorge besteht dabei auch um Bienen, denn diese werden immer weniger. Das ist gar nicht gut! Denn Bienen sorgen dafür, dass ein Großteil der Pflanzen, die für den Menschen als Nahrung wichtig sind, bestäubt werden und wachsen können. Die Biene gilt nach Rind und Schwein als drittwichtigstes Nutztier. deshalb habe ich auch mit Kindergärten der Region die Blühbälle-Aktion gestartet, das habt ihr sicher gelesen. Der Tag zur Erhaltung der Artenvielfalt soll uns daran erinnern, wie wichtig es ist, dass wir auf die Umwelt und die Lebewesen auf unserer Erde achtgeben. Ihr könnt dabei mithelfen, zum Beispiel, wenn ihr in eurem Garten für Bienen ein Insektenhotel aufstellt und Wiesenblumen stehenlasst.

