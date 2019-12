Die Weibchen sind stärker

Hallo Kinder, ihr glaubt es nicht: Als ich mit meiner Schwester Frieda im Wald spazieren war, haben wir eine Mücke entdeckt. Ja,die Quälgeister, die uns im Sommer stechen. Da hab’ ich meine Schwester geschnappt und bin mit ihr schnell davongelaufen. Wusstet ihr, dass nur die weiblichen Mücken den Winter erleben? Die Männchen sterben bereits im Herbst. Mit verschiedenen Strategien kommen sie durch die kalte Jahreszeit. Die Hausmücken suchen sich kühle, feuchte und geschützte Stellen im Keller, in Höhlen, Viehställen und Häusern. Dort verfallen sie in eine Art Kältestarre. Sie bewegen sich nicht und warten ab. Sie scheiden überschüssige Körperflüssigkeit aus. In die verbleibende wird ein Zucker eingebaut, der wie ein Frostschutzmittel wirkt. Aber einen ganz harten Winter überstehen die Tiere meist nicht, hat mir jemand von der Deutschen Wildtierstiftung verraten. Im Frühjahr fliegen die Tiere dann los, um ihre Eier zu legen. Aber aufgepasst, die Eier, die im Herbst in Teichen, Regentonnen oder Seen abgelegt werden, können den Winter auch überstehen. Also ihr könnt sogar im Winter von einer Mücke gestochen werden, wenn sie bei euch überwintert. Gut, dass sie Frieda und mich nicht erwischt hat.

