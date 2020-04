Edelsteine als Brille

Hallo Kinder! Für viele Menschen ist es eine richtig praktische Hilfe, wieder besser zu sehen – eine Brille. Aber wisst ihr, dass das nicht immer so war. Früher konnten die Menschen nicht einfach zum Augenarzt oder Optiker gehen und einen Sehtest machen. In der Antike – also vor vielen vielen Jahrhunderten – hielten sich die Menschen durchsichtige Edelsteine vor das Auge, um das eigene Sehvermögen zu verbessern oder zu verändern. Italienische Mönche gelten als Vorreiter des heutigen Brillenglases. Bereits im 13. Jahrhundert schliffen sie aus einem Kristall eine halbkugelförmige Linse – den sogenannten Lesestein. Damals bekam die Brille auch ihren heutigen Namen, abgeleitet vom verwendeten Edelstein „Beryll“. Aber Sehkorrekturen waren früher auch nur den reichen Schichten zugänglich. Andere Menschen konnten sich das gar nicht leisten. Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert konnten Brillengläser individuell angepasst und produziert werden. Dadurch wurde dieser Seh- und Lesekomfort auch für die breite Masse der Bevölkerung zugänglich.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.04.2020