Ein oft knappes Lebensmittel

Hallo Kinder! Heute ist, wie ihr vielleicht schon wisst, der Weltwassertag. Ich finde es toll, dass Wasser seinen eigenen Ehrentag hat! Schließlich benutzen wir es jeden Tag, egal ob zum Kochen, Waschen oder Duschen. Und natürlich auch zum Trinken! Ohne Wasser könnten weder ihr Menschen noch wir Tiere überleben. Stellt euch vor, ihr würdet den Wasserhahn aufdrehen und es käme kein Wasser raus. Genau dieses Problem haben jeden Tag sehr viele Menschen. Sie müssen oft sehr weit laufen, um an Wasser zu kommen, und häufig ist das dann nicht einmal sauber. Das liegt unter anderem daran, dass gar nicht so viel Trinkwasser auf der Erde ist. Das klingt verrückt, schließlich gibt es auf unserem Planeten ganz große Meere und Ozeane! Allerdings bestehen diese nicht aus Wasser, das wir trinken können, sondern aus Salzwasser. Wenn ihr im Urlaub schon einmal aus Versehen Meerwasser geschluckt habt, wisst ihr bestimmt, dass das furchtbar salzig schmeckt und nichts mit leckerem Trinkwasser, man nennt es auch Süßwasser, zu tun hat. Stellt euch vor: Weniger als drei Prozent des Wassers auf der ganzen Welt sind Süßwasser und damit trinkbar. Deshalb wird Wasser auch flüssiges Gold genannt und wir müssen sparsam damit umgehen. Geht lieber duschen als baden und lasst nicht unnötig das Wasser laufen! Wenn ihr einen Garten habt, könnt ihr außerdem in einer Tonne Regenwasser sammeln und damit eure Pflanzen gießen.

