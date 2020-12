Ein Platz für Warenhandel

Hallo Kinder! Habt ihr gewusst, dass es einen Markt schon bei den alten Griechen und Römern gab? Vielleicht habt ihr ja schon einmal vom Forum Romanum gehört. Im alten Rom war das der Mittelpunkt des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Lebens. Im Mittelalter war der Marktplatz dann der Ort, an dem neben dem Handel von Waren auch Nachrichten verkündet wurden. Mit einem Trompetenstoß machten die Herolde auf sich aufmerksam, im Anschluss daran haben sie die neuesten Nachrichten vorgelesen. Damals gab es noch ja keine Zeitungen, ganz zu schweigen von Radio, Fernsehen oder Internet. Aber nicht nur in Europa gab es solche Orte. Vermutlich in Persien (heute Iran) gab es zum ersten Mal einen Basar. Anders als die europäischen Märkte waren aus klimatischen Gründen die Basare meist in überdachten Ladenstraßen untergebracht – sozusagen der Vorläufer von unseren Geschäften heute. Wir kennen neben den Wochenmärkten, wie es zum Beispiel in Oftersheim einen gibt, auch Jahrmärkte mit Rummel und Fahrgeschäften – oder im Internet die „Marketplaces“. Da gibt’s dann hauptsächlich Klamotten oder Elektronik. Aber wisst ihr was? Mir gefällt das nicht. Da fehlt einfach der persönliche Kontakt. Und wenn bald nicht mehr alle Geschäfte geöffnet haben, warte ich mit den Besorgungen lieber ab.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020