Eine bunte Überraschung

Hallo Kinder, wusstet ihr, dass es in Schwetzingen ein Museum gibt, in dem sich alles um die Farbe Blau dreht? Blau ist eine tolle Farbe – sogar meine Lieblingsfarbe! Da habe ich ein kleines Experiment probiert – das geht ganz bequem Zuhause und ihr braucht dazu nur eine weiße Blume – zum Beispiel eine Margerite – und blaue Lebensmittelfarbe oder blaue Tinte, die sonst zum Schreiben verwendet wird: Stellt die Pflanze in ein Glas mit Wasser und tröpfelt ein blaue Lebensmittelfarbe oder Tinte dazu – nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Nach etwa einer Stunde sollte man schon, wie von Zauberhand, eine geringe blaue Verfärbung der weißen Blüten feststellen können. Wie das funktioniert? Ganz einfach, denn die Blume hat in ihrem Inneren kleine Kanäle, ähnlich unseren Adern im Körper. In diesen Röhren transportiert jede Pflanze das durch ihre Wurzeln aufgenommene Wasser und die Nährstoffe, also ihre Nahrung. Bei unserem Experiment nimmt die Blume zusätzlich die Farbe auf, wodurch sich die Blüte so schön verfärbt. Probiert es doch selbst mal aus – aber am besten, bevor ihr ins Bett geht. Der Prozess dauert ein wenig, aber wenn ihr aufsteht, ist die Blume blau.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.06.2019