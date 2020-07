Einfach einen Hongi geben

Hallo Kinder! Wann habt ihr euren Eltern zuletzt mit einem dicken Kuss gezeigt, dass ihr sie lieb habt? Küssen ist weltweit verbreitet und gilt als Zeichen der Gefühle und Zuneigung. Bei uns in Deutschland gibt man sich häufig zur Begrüßung einen Kuss rechts und links auf die Wange, in Frankreich, der Schweiz und Brasilien oft gleich dreimal. Doch längst nicht in allen Kulturen und Ländern wird ein Kuss auch in der Öffentlichkeit toleriert. Sowohl in Japan als auch in Thailand dürfen sich zwei Menschen nur ganz privat küssen und nicht auf der Straße. In Indien ist ein Kuss zwischen zwei Liebenden sogar erst nach der Hochzeit erlaubt und in der Öffentlichkeit auch unerwünscht. Dieses Tabu gilt auch in südasiatischen Ländern wie Pakistan oder Afghanistan. Wusstet ihr, dass nicht überall mit dem Mund geküsst wird? Die Inuit in der Arktis geben sich stattdessen liebevoll einen Nasenkuss, indem sie ihre Nasen aneinander reiben. Ähnlich machen es die Maoris, die Ureinwohner Neuseelands. Dort nennt sich das Kussritual übrigens Hongi, bei dem zwei Personen ihre Nase und Stirn aneinanderdrücken. Und: Wie gebt ihr euren Liebsten einen Kuss?

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 06.07.2020