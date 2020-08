Hallo Kinder! Kennt ihr diese Tage, an denen man einfach mal nichts tun will und nur faulenzt? Wenn ihr den ganzen Tag auf dem Sofa liegt oder bis mittags im Bett bleibt, da haben eure Eltern euch vielleicht schon mal Faulpelz genannt – das bezeichnet einen Menschen, der nichts tut. Heute ist deren Ehrentag – der Welt-Faulpelztag. Hat das etwas mit meinem Pelz zu tun? Nein! Das Wort kommt ursprünglich von verschimmelten Lebensmitteln. Die bekommen nämlich, wenn sie verdorben, sind einen schimmligen Pelz. In der Schweiz nennt man Schimmel wirklich Pelz. Aber was hat dieses schimmlige Essen denn mit den Menschen zu tun? Damit etwas faul und schimmlig wird, muss es ganz lange liegen. So wie ihr zum Beispiel ganz lange auf der Couch bleibt. Ihr werdet dann aber natürlich nicht schimmlig, sondern man nennt euch faul, weil ihr so lange herumliegt. Hin- und wieder dürfen wir uns mit gutem Gewissen einen Tag als Faulpelz gönnen.

