Er bleibt immer gleich groß

Hallo Kinder! Kennt ihr den Merksatz „Nimmt der Mond zu, zeigt er dir ein Du“. Damit ist gemeint, dass die Sichel des Erdtrabanten bei zunehmendem Mond nach links hin offen ist. Das gilt auf der nördlichen Halbkugel der Erde, wo ja Europa liegt. So kann auch ich mir ganz leicht merken, in welcher Phase sich der Mond gerade befindet. Doch wie kommt es eigentlich, dass der Himmelskörper so unterschiedliche Formen annimmt? Der Mond kreist ungefähr einmal im Monat um die Erde und die umkreist die Sonne. Weil der Mond immer in einem anderen Winkel zu Erde und Sonne steht und vom Sonnenlicht anders beschienen wird, entstehen die Mondphasen. Sie dauern genau 27,3 Tage. Vollmond sagt man, wenn er ganz rund ist, dann scheint die Sonne direkt drauf. Das ist wieder an diesem Montag der Fall. Setzt er seinen Weg fort weiter um die Erde, wird er nur noch von der Seite beschienen und gleicht einer Sichel – mal breiter und mal schmaler, einmal nach links geöffnet (bei zunehmendem Mond) und einmal nach rechts (bei abnehmendem Mond). Und dann ist der Mond etwa alle vier Wochen an einer Stelle, wo überhaupt kein Sonnenlicht auf die Seite fällt, die uns zugewandt ist. Er ist also in unserer Wahrnehmung gar nicht mehr da. Das nennt man dann Neumond. Der Mond ist also eigentlich immer gleich groß, wir sehen ihn nur anders wegen der unterschiedlichen Sonneneinstrahlung. Aber schaut doch einfach selbst mal nachts an den Himmel, dann könnt ihr das gut beobachten.

