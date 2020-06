Es muss ganz dunkel sein

Hallo Kinder! Ich beobachte so gerne die Sterne am Himmel, wenn es am Abend endlich dunkel wird. Manchmal sehe ich auch Sternschnuppen, die ganz schnell erscheinen und wieder verschwinden. Meteor sagen die Experten dazu. Ich liege dann auf dem Rücken, lehne mich an einen Stein, genieße die Stille und das Geschehen am Himmel. Es gibt sogar Gebäude, die extra dafür gemacht sind, mit wissenschaftlichen Instrumenten den Himmel zu beobachten – sie heißen Sternwarten. Sie sind gut am Dach zu erkennen, denn das ist eine Kuppel. Dieses wird geöffnet, damit man mit dem Teleskop – ein großes Fernrohr – hinausschauen und einen Blick in den natürlichen Sternenhimmel werfen kann. Sternwarten liegen normalerweise außerhalb einer Stadt, denn in einer Stadt gibt es zu viel Licht – auch nachts. Das stört beim Beobachten der Sterne, dabei sollte es nämlich sehr dunkel sein. Wenn es dann so weit ist, können die Sterne und Planeten genau beobachtet werden. Wichtig ist aber, dass auch das Wetter mitspielt. Wenn es ganz viel regnet, ist es nämlich schwer, etwas zu erkennen. In den Sternwarten werden sowohl einzelne Himmelskörper unseres Sonnensystems und der Milchstraße, aber auch extragalaktische Himmelsobjekte beobachtet. Diese sind ganz weit von uns entfernt – das nennt sich Lichtjahre. Denkt an mich, wenn ihr mal in die Sternwarte geht. Es ist interessant und galaktisch!

