Hallo Kinder! Habt ihr übers Wochenende mal aufs Schwetzinger Schloss geschaut? Ganz oben flattert eine Flagge – und zwar auf Halbmast, also nicht ganz oben. Das ist meist dann der Fall, wenn in einem Land etwas Trauriges passiert. Aber wusstet ihr schon, dass es einen Unterschied zwischen Flaggen und Fahnen gibt? Oft verwechseln Leute die Begriffe nämlich. Dabei gibt es sogar eine Wissenschaft zu Flaggen und Fahnen. Sie heißt Vexillologie. Das kommt aus dem Lateinischen, denn „vexillum“ heißt dort „Fahne“. Wenn wir von Flaggen sprechen, dann meinen wir die Stofftücher, die auf vielen öffentlichen Gebäuden wehen – wie die Flagge auf dem Schwetzinger Schloss oder zum Beispiel auch auf jedem Rathaus. Jedes Land hat eine eigene Flagge – die deutsche ist schwarz-rot-gold, das wisst ihr sicher. Flaggen sind nicht so wertvoll. Wenn sie zerschlissen sind, werden sie einfach ersetzt. Das ist bei Fahnen anders. Die sind nämlich Einzelstücke. Manche Vereine haben Fahnen oder einige Musikkapellen. Diese Stoffstücke sind meist aufwendig bestickt und daher besonders wertvoll. Man kann sie nicht einfach austauschen, deshalb muss man sie gut pflegen. Fahnen sind Zeichen einer Gemeinschaft, wie Vereine.

