Fliegende Untertassen

Hallo Kinder! Seht ihr manchmal auch so seltsame Erscheinungen am Himmel? Oft ist es mir unheimlich, was da oben so alles rumfliegt. Aber dann entpuppen sich diese komischen Dinger als Flugzeuge. Und neulich durfte ich abends sogar mal ganz lange aufbleiben und mein Papa hat mir einen hellen Punkt gezeigt, der sich total schnell bewegt hat. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Aber dann hat er mir erklärt, dass das die internationale Raumstation ISS ist. Da sind Menschen drin, die forschen im Weltraum. Das ist doch voll cool! Ich frage mich, wie es dem US-Amerikaner Kenneth Arnold ergangen ist. Er hat behauptet, dass er am 24. Juni 1947 während eines Fluges über einen Berg neun unglaublich schnelle, blau-weiß gleißende Lichtbälle in V-Formation beobachtet hat, die sich bei näherem Betrachten als flache, sichelförmige Flugobjekte in einer unbekannten Bauart erwiesen haben sollen. Außerdem will er gesehen haben, dass sich diese Flugobjekte in wellenförmigen Flugbahnen fortbewegt haben. Er kam daher auch zu dem Vergleich mit Untertassen, die man flach über das Wasser springen lässt – daher stammt der Begriff der fliegenden Untertasse als umgangssprachliches Synonym für unidentifizierte Flugobjekte (= UFO). Ob das alles wirklich stimmt oder ob das nur seiner Fantasie entsprungen ist? Ich kann es eigentlich nicht glauben. Aber wer weiß. Was meint ihr dazu?

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.06.2020