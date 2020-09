Geben und nehmen

Hallo Kinder! Stellt euch vor, ihr zieht in ein anderes Land: Dort sprechen die Menschen eine fremde Sprache, das Essen schmeckt ungewohnt und die Menschen haben ganz andere Gewohnheiten. Vielleicht isst man dort zum Beispiel sehr spät zu Abend oder man begrüßt sich mit einem Küsschen rechts und links auf die Backe. Jedes Land hat eine eigene Kultur, also verschiedene Bräuche und Gewohnheiten. Das Wort Integration fällt in den Nachrichten sehr häufig, wenn es um Menschen geht, die neu nach Deutschland gezogen oder geflüchtet sind. Es geht dann darum, wie gut sie sich in Deutschland eingelebt haben, die Sprache sprechen, Wohnung und Arbeit haben, Freunde finden und so weiter. Ziel ist es, dass ausländische Menschen möglichst gut integriert sind, damit unser Zusammenleben gut funktioniert. Sich zu integrieren, heißt aber nicht, dass man seine heimischen Bräuche komplett vernachlässigen muss. Es geht mehr darum, dass man sich annähert und austauscht, Gemeinsamkeiten findet oder sich gegenseitig ergänzt. Deshalb gibt es hier in Deutschland ja auch verschiedene Musikstile, internationales Essen und Geschäfte, Veranstaltungen und vieles mehr. Übrigens: Integration geht von beiden Seiten aus: Sowohl von den zugezogenen Menschen als auch von den „Alteingesessenen“, die seit ihrer Geburt in dem Land wohnen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.09.2020