Gott des Krieges gewidmet

Hallo Kinder, wusstet ihr, dass der Dienstag und dessen Benennung überhaupt nichts mit dem deutschen Wort „Dienst“ zu tun hat? In der Antike, zur Zeit der Römer, wurden mehrere Götter verehrt. Der Fachbegriff dazu heißt „Polytheismus“. Heutzutage wird in den meisten großen Religionen nur ein einzelner Gott verehrt, wie zum Beispiel im Christentum, dem Islam oder dem Judentum. Damals war das jedoch anders. Für die verschiedensten Lebensbereiche gab es die verschiedensten Götter. So gab es damals auch einen Gott des Krieges, genannt Mars. Ihm wurde der Dienstag damals gewidmet. In vielen europäischen Sprachen hört man dies bis heute raus. Ihr fragt euch jetzt sicherlich: Aber wieso hört sich denn Dienstag so gar nicht wie Mars an? Das hängt damit zusammen, dass bei uns im heutigen Deutschland „Germanisch“ gesprochen wurde. Im Germanischen heißt der Gott des Krieges nämlich nicht Mars sondern „Tyr“. Er ist also der „Tag des Tyr“.

