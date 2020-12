Heißer Apfel

Hallo Kinder! Brrr… ist das mal wieder kalt draußen. Man spürt, dass der Winter so langsam kommt. Gut, wenn es nach dem Waldspaziergang wieder ins Warme geht. Nur schade, dass man dieses Jahr nicht den leckeren Kinderpunsch vom Weihnachtsmarkt bekommt, denn die finden ja wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Ich verrat euch was – man kann sich auch zu Hause einen leckeren Punsch machen! Unsere Hauptzutat dabei ist Apfelsaft – den füllt ihr in einen Topf. Und dann kommen ganz viele weihnachtliche Gewürze rein: Zimt (entweder als Stangen oder Pulver), Anissterne, Orangenscheiben und ein bisschen Vanille. Dann kommt der Deckel drauf und der Herd wird angeschaltet. Lasst euch dabei von euren Eltern helfen. Der Punsch sollte einige Minuten vor sich hin köcheln, bis ein wohlig warmer und weihnachtlicher Duft durchs Haus zieht. Und dann ist er auch schon fertig. Geht schnell und ist ganz einfach.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.12.2020