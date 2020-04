Hinweistafel für Insekten

Ist es nicht toll, wie bunt jetzt im Frühling alles blüht. Doch warum blühen die Blumen denn so bunt? Harry und ich wollten das wissen und haben ein wenig nachgeforscht. Und dabei haben wir erfahren, dass die wichtigste Funktion der bunten Blätter ist, dass die Pflanzen mit diesen auffallenden Farben Insekten anlocken wollen. Sie brauchen diese Insekten zur Befruchtung, das heißt, um den Pollen von einer Pflanze zur nächsten zu transportieren. Doch die Pflanzen haben nicht schon immer bunt geblüht. Zur Zeit der Dinosaurier war anfangs alles nur grün – weil das die Farbe des Chlorophylls ist, mit dem die Pflanzen im Zusammenspiel mit der Sonne bis heute ihre Lebensenergie erzeugen. Damals standen nur Nadelbäume, Farne oder sogenannte Schachtelhalmgewächse in der Natur herum. Die brauchten keine Insekten, weil sie ihren Blütenstaub mit dem Wind verbreiten. Dann kam im Pflanzenreich eine andere Art der Fortpflanzung auf. Die neuen Pflanzen haben sich mit den Insekten zusammengetan. Sie lassen die Insekten an sich naschen, dafür transportieren die Insekten die Pollen zu anderen Blüten und befruchten die auf diese Weise. Doch dazu müssen die Insekten die Blüten finden. Deshalb mussten die Tiere angelockt werden – so entwickelten sich bunte Blüten. Wichtig ist dabei, dass die Blütenblätter um aufzufallen eine Farbe haben, die sich vom allgemeinen Grün der Pflanzen deutlich abhebt. Die bunten Blüten sind also so etwas wie Hinweistafeln für Insekten.

