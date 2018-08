Anzeige

Hallo Kinder! Ich finde es immer wieder toll, triste Straßen mit Kreide zu verschönern. Vorher muss man zwar die Eltern fragen, ob man das machen darf, gerade wenn’s nicht der eigene Hof ist, aber ich glaube, dass man vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn man schöne Bilder malt. Mit Harry Hase habe ich vor Harrys Bau eine wunderbar grüne Blumenwiese gemalt. Wir haben darin sogar Tiere versteckt: einen Feuersalamander mit gelben Punkten, eine Ringelnatter und viele Bienen. Harry kam dann auf die Idee, eine „Hüpfschnecke“ zu malen. Das ist ein Schneckenhaus, welches in nummerierte Hüpfkästchen unterteilt wird, das in der Mitte ist das Ziel. Der erste Spieler wirft einen Stein auf das Kästchen Nummer eins und hüpft auf einem Bein auf dieses Feld. Dort schiebt er mit der Fußspitze des anderen Fußes den Stein aufs nächste Feld. Auf diese Weise fährt er fort. Tritt er mit seinem Fuß auf eine der aufgezeichneten Linien, scheidet er aus und der nächste ist dran. Sind alle ausgeschieden, kommt wieder der dran, der begonnen hat und fängt bei der Zahl an, bei der er ausgeschieden ist. Harry hat als Erster das Mittelfeld des Schneckenhauses erreicht und gewonnen. Der ist gut!