Josef kommt erst später dazu

Hallo Kinder! Man findet sie in der Kirche an Heiligabend und unter ziemlich vielen Weihnachtsbäumen – aber was ist das eigentlich, eine Krippe? Eine Weihnachtskrippe ist eine Darstellung der Geburt Christi. Also quasi ein Auszug aus der Weihnachtsgeschichte. Aber auch andere Szenen aus dem Leben Jesu wurden teilweise mit Figuren und Kulisse nachgestellt. An Weihnachten sieht man unter dem Baum und auf Weihnachtsmärkten – wenn sie denn stattfinden – oft Maria, Josef, das kleine Jesuskind, die Tiere im Stall, die Hirten auf dem Feld, die Engel und oft auch schon die Heiligen Drei Könige, die die Familie besuchen. In den ersten Weihnachtskrippen war das noch ein bisschen anders. Da sah man meist nur das Jesus-Kind mit einem Ochsen und einem Esel. Maria kam erst im Mittelalter dazu und Josef sogar noch später. Nach dem Guinness-Buch der Rekorde steht die größte Weihnachtskrippe der Welt übrigens in der südspanischen Küstenstadt Alicante. Die Figur des Josef ist demnach etwa 18,5 Meter hoch. Die Jungfrau Maria misst rund 10,5 Meter, und das Jesuskind ist sage und schreibe drei Meter groß.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020