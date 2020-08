Kleine Freude im Briefkasten

Hallo Kinder! Von wo habt ihr das letzte Mal eine Postkarte verschickt? Sendet ihr euren Freunden oder Großeltern überhaupt noch Postkarten aus dem Urlaub oder macht ihr das lieber schnell mit dem Handy? Ich freue mich immer ganz besonders, wenn mein Freund Harry Hase mir eine richtige Postkarte mit Briefmarke und Stempel schickt. Das ist wie ein kleines Mitbringsel von dem Ort, so richtig zum Anfassen. Aber woher kommt das eigentlich, dass man sich überhaupt Postkarten schickt? Vor 150 Jahren gab es die ersten Postkarten in Deutschland ganz offiziell. Damals wurden sie schnell beliebt, da sie günstiger waren als normale Briefe. Das ist bis heute noch so, denn eine Postkarte braucht keinen Umschlag und ist meistens sehr leicht. Außerdem gab es früher auch Karten ohne Bild vorne drauf. Sie wurden für kurze Nachrichten oder Terminvereinbarungen benutzt. Vorne stand dann der Text und auf der Rückseite die Adresse. Ende des 19. Jahrhunderts wurden immer mehr Urlaubskarten mit verschiedenen Motiven verschickt. Damals konnten viele Menschen noch nicht so viel und weit reisen wie heute. Es war für die Empfänger also immer etwas Besonderes, neue Orte zu sehen, wenn auch nur auf einer Karte.

