Klettern liegt voll im Trend

Hallo Kinder! Seit kurzem habe ich ein neues Hobby. Ich gehe mit meinen Freunden in eine Kletterhalle. Dort können wir an Wänden hochsteigen. An den Haltegriffen die dort festgeschraubt sind, halten wir uns fest. Dadurch, dass diese Griffe aber meistens weit auseinander sind, ist das echt schwierig. Die Wege, die wir klettern, können wir uns selbst aussuchen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist, wenn mal einer daneben greift oder abrutscht. Das ist nicht schlimm. Da jeder Kletterer mit einem Seil gesichert ist, kann nichts passieren. Mit diesem Hobby liegen wir voll im Trend. Unser Trainer hat heute erzählt, dass das Klettern sogar zum ersten Mal in die Olympischen Spiele aufgenommen wird. Das sind Sportwettkämpfe, die alle vier Jahre mit Teilnehmern aus aller Welt stattfinden, im Winter und im Sommer. Die nächsten Sommerspiele gibt es 2020 in Tokio in Japan. Dabei muss man verschiedene Aufgaben erfüllen: Bouldern (ohne Kletterseil), Lead (Vorstiegsklettern am Seil) und Speed (Geschwindigkeitsklettern). Davon werdet ihr richtig stark und es macht Spaß. Probiert es doch auch mal aus!

