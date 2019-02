Klimaschutz kann jeder

Habt ihr schon etwas vom Klimawandel gehört? Das Klima verändert sich ja seit jeher. Aber die Menschen haben mit ihrem Verhalten dazu beigetragen, dass sich die Erde stärker erwärmt und extremes Wetter häufiger auftritt. Autofahren, Fliegen oder das Abholzen der Wälder sind Gründe dafür. Das hat zum Beispiel Hitzewellen, Starkregen oder Stürme zur Folge. So löst Trockenheit immer häufiger Brände aus – das ist gefährlich für Menschen und Tiere. Hochwasser zerstört Wohngebiete überall auf der Welt. Und schmilzt das Eis in Grönland, können Eisbären nicht überleben. Aber alle Menschen können etwas dagegen tun. Hier ein paar Tipps: Der Letzte macht das Licht aus! Das spart zu Hause und in der Schule Strom. Außerdem schont ihr das Klima, wenn ihr Schulhefte aus Altpapier benutzt. Das ist genauso gut und es müssen weniger Bäume abgeholzt werden. Versucht mit dem Fahrrad oder Bus statt mit dem Auto zu fahren. Das ist klimafreundlicher, weil weniger Abgase in die Luft gelangen. Und wer weniger Fleisch isst, schützt auch die Umwelt. Damit es noch lange schön bleibt, auf der Erde zu leben!

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.02.2019