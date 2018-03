Anzeige

Ui, Kinder, was habe ich mich über das schöne Bild von Julia Wiesmann aus Ketsch gefreut! Bunte Tulpen sprießen, Vögelchen sitzen in den Bäumen, bauen dort ihre Nester und brüten, Schmetterlinge schwirren unter blauen Wolken in der Sonne, eine Schnecke kriecht über den Boden und ein Maulwurf streckt den Kopf aus seinem Erdhaufen – schöner kann man den Frühling nicht zu Papier bringen! Und Julia hat auch schon den Osterhasen Eier verstecken lassen und damit gleich ein Suchbild kreiert. Also ich habe 19 bunte Ostereier entdeckt. Und ihr? Vielen Dank dafür, liebe Julia!

Da fällt mir was ein, liebe Kinder: Wie wär’s, wenn ihr mir schöne Osterbilder schickt? Lasst euren Ideen doch einfach freien Lauf und malt, was euch einfällt. Wir drucken gerne Bilder in unserer Osterausgabe ab. Schickt uns eure Kunstwerke bis Mittwoch, 21. März, an die Schwetzinger Zeitung, „Ostermalaktion“, Carl-Theodor-Straße 1, 68723 Schwetzingen. Schreibt eure Namen dazu, euer Alter und wo ihr wohnt.

Ich werde am Wochenende übrigens meine eigene Osterdeko basteln. Das ist auch gar nicht schwer. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es ja auch versuchen. Aber holt euch dafür besser Hilfe von einem Erwachsenen.