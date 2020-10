Kühlen kann helfen

Hallo Kinder! Habt ihr euch schon einmal irgendwo gestoßen und hattet dann einen blauen Fleck auf der Haut? Eure Eltern haben dazu vielleicht auch „Bluterguss“ gesagt. Denn genau das ist der Fleck auch. Er entsteht, wenn bei einem Schlag oder Stoß kleine Blutgefäße unter der Haut zerreißen und Blut austritt. Die Stelle schwillt dann an und färbt sich blau. Der Körper arbeitet daran, dass alles wieder gut wird. Deshalb wird der Fleck erst grün und dann gelb, bis er nach rund zwei Wochen meist wieder verschwunden ist. Aber Achtung! Wenn man draufdrückt, tut es weh. Damit der Fleck vielleicht gar nicht so groß wird, kann man auch einen Eisbeutel oder eine Kühlpackung auf die betroffene Stelle legen und sie ein wenig kühlen. Die Kälte sorgt nämlich dafür, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen. So tritt weniger Blut aus und die Stelle schwillt nicht so arg an. Normalerweise ist so ein blauer Fleck ungefährlich, außer ihr bekommt häufiger welche ohne Grund. Dann geht besser zum Arzt.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.10.2020