Lasst uns basteln!

Hallo Kinder! Jetzt, wo die meisten von euch zu Hause sind, könnten wir doch etwas zusammen basteln. Hierfür könnt ihr sogar unsere Zeitung dafür nehmen. Denn ihr benötigt Papier, eine Schere und einen Kleber. Erster Schritt: Sucht euch die Farben heraus, die eure Blume später haben soll und schneidet das Papier in Streifen. Je nachdem, wie groß die Blume werden soll, sollten die Streifen kürzer oder länger sein. Zweiter Schritt: Schneidet aus dem Papier zwei gleich große Kreise. Nehmt euch einen der beiden Kreise und klebt in die Mitte die Enden der jeweiligen Streifen. Dritter Schritt: Klebt die äußeren, freiliegenden Enden wieder zurück in die Mitte der Blüte. Zum Schluss klebt ihr noch den anderen Kreis aus Schritt zwei in die Mitte. Fertig! Die Schritte sind auch in Bilder unter www.schwetzinger- zeitung.de/FredFuchs erklärt.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.03.2020