Lebensraum für über 1000 Arten

Hallo Kinder! So eine Hecke ist echt ein kleines Wunder: Von außen sieht sie eher unscheinbar aus, aber wenn man näher kommt, kann man das Leben darin sehen – und hören. Hecken bieten vielen Tieren nämlich einen geschützten Lebensraum. Über 1000 Tierarten können hier überleben. Reptilien und Amphibien, das sind zum Beispiel Erdkröten, sind in einer Hecke zu finden. Aber auch Singvögel, Mäuse und natürlich ganz viele Insekten und Spinnen haben in Hecken ihr Zuhause. Sogar Füchse gibt es in den grünen Gewächsen! Man teilt eine Hecke übrigens in drei verschiedene Zonen ein: die Saum-, die Mantel- und die Kernzone. Die Saumzone ist ganz außen, dann kommt die Mantelzone und in der Mitte ist die Kernzone. Die Tiere der Hecke lassen sich aber nicht nur einer Zone zuordnen, weil sie beispielsweise in einer Zone brüten und in der anderen Nahrung suchen. Falls ihr jetzt noch mehr über Hecken und die Tiere, die darin leben, erfahren möchtet, empfehle ich euch den Film „Ab durch die Hecke“. Der Animationsfilm ist echt lustig und viele meiner tierischen Freunde spielen darin mit.

