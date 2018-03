Anzeige

Hallo Kinder, ich habe einen neuen Schulkameraden. Er ist taub. Ein so genannter Gebärdendolmetscher begleitet ihn im Unterricht und hilft ihm beim Lernen. Er nutzt dafür Gebärden, die mit Händen und Mimik gemacht werden. Zeichensprache darf man das aber nicht nennen, das hat mir der Gebärdendolmetscher erklärt, dies sei ein Unwort, hat er gesagt. Die Deutsche Gebärdensprache ist nämlich eine Muttersprache für „Signer“. So werden gehörlose Menschen genannt. Diese Sprache hat sich natürlich entwickelt wie andere Lautsprachen, zum Beispiel unser Deutsch. Für meinen tauben Schulkameraden ist es ganz normal, in dieser Sprache zu kommunizieren. So lernt er auch Mathe, Deutsch, Bio und all die anderen Fächer – und er ist voll gut! In Mathe hat er mir geholfen und mir auf Papier erklärt, wie ich zur Lösung der Aufgabe komme. In der Pause haben wir zusammen Fußball gespielt – richtig cool. Auch wenn ich keine Gebärden kann, haben wir uns mit Händen gut verständigen können. Ich habe den Gebärdendolmetscher gefragt, ob jeder die Sprache der „Signer“ lernen kann. Er meinte, na klar. Also ich möchte das unbedingt auch können.