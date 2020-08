Hallo Kinder! Puh! War das in den vergangenen Tagen heiß! Das ist gar nicht gut für den Wald. Die Pflanzen und Bäume bekommen nicht genug Wasser und werden ganz trocken. Dann kann es sehr schnell zu einem Brand im Wald, der Heimat von uns Füchsen und anderen Tieren, kommen. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was es mit dem Feuer eigentlich so auf sich hat. Häufig ist es für die Menschen und uns Tiere ja ein bisschen furchteinflößend. Weil es auch ganz schnell außer Kontrolle geraten und lebensgefährlich werden kann. Aber Feuer hat auch Vorteile: Es wärmt an kalten Tagen und man kann damit Nahrung zubereiten. Diese tollen Eigenschaften haben sich schon die Menschen, die in der Steinzeit lebten, zunutze gemacht. Sie haben zuerst entdeckt, wie man Wildfeuer, beispielsweise aus Blitzeinschlägen, „zähmt“ und später auch, dass man Feuer durch Reibung erzeugen und kontrollieren kann. Aber Vorsicht, warnen uns Papa und Mama immer wieder: Mit Feuer spielt man nicht. Sonst kann es schnell großen Schaden anrichten.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.08.2020