Mit Zauberei zum Osterei

Ein kleiner Hase frech und munter, stürzte vor lauter Freude die Treppe herunter. Denn Ostern stand doch vor der Tür, aber was konnte er dafür? Seine großen Ohren wackelten hin und her. War der Eimer mit Farbe wahrhaftig leer?! Wie sollte er da die Eier bemalen? Und vor allen Dingen, wie sollte er es euch, liebe Kinder, nur sagen?

Schnell hoppelte er zum „Zauberhasen“ hin, dieser stützte nachdenklich seine Pfote aufs Kinn. Da er ein guter Zauberhase war, und die verzweifelten Augen des kleinen Hasen sah, murmelte er unverständliche Hasenzauberworte und backte – stellt euch vor – geschickt noch eine Hasentorte.

Der kleine Hase erwartungsvoll im Gras vor ihm saß und vor lauter Nervosität viel zu viele Halme fraß. Betete im Stillen ein Hasengebet, in der Hoffnung, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Plötzlich – ein heller Blitz – was war geschehen? Klar, der Eimer voll mit Farbe war zu sehen. Jetzt wurde es Zeit zum Bedanken und Gehen. Den Eimer schnell zwischen die Pfoten nehmen, hoppel-di- hopp zurück ins Hasenhaus, denn der Rest der Familie wartete schon darauf.

Die Zeit bis Ostern ist nicht mehr lang, dem kleinen Hasen wird es doch wohl nicht bang? Nö, nö, Kinder, keine Angst, er wird es schon raffen, das Bemalen der Eier bis Ostern schaffen. Nicht immer findet ihr ein Osterei mit Zauberfarbe. Ist doch wohl keine Frage?

Habt Ihr ein solches in der Hand, so werft es zum Schälen bitte nicht gleich an die Wand. Dreimal gedreht auf dem Tisch das Ei, so habt ihr sogar noch drei Wünsche frei! Die Augen dabei feste schließen, dabei bitte nicht laut niesen, an die Zauberfarbe glauben, dann kann euch niemand die drei Wünsche rauben.

Nun, liebe Kinder, ihr kennt meine Neugierde nur zu gut, was ich nun von euch wissen möchte, dazu braucht ihr nicht viel Mut. Schreibt mir egal, ob groß oder klein: Kann meine Geschichte Wirklichkeit sein? Wir können es auch als unser Geheimnis nennen und keiner außer euch und mir wird es jemals kennen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 11.04.2020