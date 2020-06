Nach Paris mit der Droschke

Hallo Kinder! Hallo Kinder! Kennt ihr Gustav Hartmann? Also ich muss zugeben: Ich wusste es nicht. Aber dann habe ich einen Bericht gelesen – und ich fand’s ganz schön spannend. Deshalb will ich euch auch davon erzählen. Also: Gustav Hartmann wurde vor über 160 Jahren geboren. Er war Droschkenkutscher in Berlin. Heute würde man dazu Taxifahrer sagen. Er hat die Menschen von einem Ort zu anderen gebracht – allerdings nicht mit dem Auto, sondern mit einem Pferdefuhrwerk, einer Droschke. Er lebte zu einer Zeit, als es kaum Autos gab. Die wenigen Modelle waren teuer und zunächst konnten sich nur reiche Menschen so etwas leisten. Doch das neue Fahrzeug wurde immer beliebter und auch erschwinglicher. Das klingt ja erst einmal toll, habe ich gedacht. Aber für Gustav Hartmann hatte es einen großen Nachteil: Die Kunden kamen nicht mehr zu ihm und er hat kein Geld mehr verdient. Um gegen den Niedergang seines Berufsstandes und die steigende Zahl von Autos zu protestieren, fuhr er mit seiner Droschke und dem Pferd „Grasmus“ nach Paris, wo er am 4. Juni 1928, also heute vor 92 Jahren, ankam. Für die 1000 Kilometer brauchte er bei den damaligen Straßenverhältnissen über zwei Monate. Obwohl er für seine Aktion viel Zustimmung bekam, konnte er den Siegeszug des Autos nicht aufhalten.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.06.2020