Nicht nur was für Frauen

Hallo Kinder! Ich hab’ etwas Neues für mich entdeckt: Handball. Wusstet ihr, dass diese Sportart schon ziemlich alt ist? Der deutsche Turnlehrer Max Heiser hat es 1917 erfunden. Damals hieß es sogar noch Torball und der Spielball war mit 71 Zentimetern Umfang in etwa so groß wie ein Fußball – und dadurch ziemlich unhandlich, also schlecht greifbar. Übrigens war Handball zu dieser Zeit extra für Frauen und Mädchen gedacht. Beim Fußball sei nämlich das Verletzungsrisiko zu groß, sagte zumindest der Turnlehrer Heiser. Zweikämpfe und Körperkontakt waren aus diesem Grund anfangs auch komplett verboten. Darüber lacht sogar Ellie Ente. Der Berliner Sportlehrer Carl Schelenz veränderte die Handballregeln 1919 deutlich: Nun waren Zweikämpfe erlaubt und ein kleinerer Ball wurde gewählt – jetzt durften endlich auch Männer mitspielen. Stellt euch vor, ich hätte gar nicht mitmachen dürfen?! Das wäre wirklich ein herber Verlust für den Sport gewesen.

