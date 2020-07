Niedlicher Kopfputz

Hallo Kinder! Ist das mal ein putziges Vögelchen. Die Haubenlerche sieht aus, als habe sie mit ihrem Kopfputz einen Bad-Hair-Day erwischt, als sei das Gefieder nicht zu bändigen. Oder als sei sie zu spät aufgestanden und habe keine Zeit mehr gehabt, sich zu kämmen. Aber das ist natürlich Unsinn, denn Vögel kämmen sich ja gar nicht. Die Haubenlerche ist ein interessantes Tier, leider kommt sie aber immer seltener vor. Sie ist vom Aussterben bedroht und wird deshalb besonders geschützt. So wie in Oftersheim, da gibt es jetzt sogar Zäune rund um ein Teil eines Getreide- und Maisfeldes, damit die Vögel beim Brüten nicht gestört werden und der Nachwuchs ungestört schlüpfen kann. Ein Grund für die Bedrohung dieser Tierart ist der Nahrungsmangel. Freiflächen in Stadtgebieten werden zunehmend begrünt. Außerdem gibt es kaum noch Weidewirtschaft, gleichzeitig wird die Landschaft versiegelt. Dadurch wiederum fehlen Wildkräuter, die für die Nahrung der Haubenlerchen wichtig sind. Und dann besteht kein ausreichendes Insektenangebot zur Brutzeit mehr.

