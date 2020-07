Nur keine Panik!

Hallo liebe Kinder! An meinem Fuchsbau hat sich doch tatsächlich eine Wespenkönigin ihr Nest gebaut. Habt ihr so etwas schon mal gesehen? Sicher habt ihr auch gehört, dass Wespen ziemlich fies sein können. Sie haben einen Stachel, mit dem sie uns wehtun können. Der wird aber nur benutzt, wenn sie Angst haben. Also eigentlich eine normale Reaktion. Sollte sich ein Nest in der Nähe eures Hauses befinden – ruft am besten direkt einen Kammerjäger an. Ansonsten verhaltet euch ruhig und schlagt nicht panisch um euch. Auch das Anpusten solltet ihr unterlassen, denn der Atem ist für sie ein Alarmsignal. Essen und Getränke solltet ihr im Freien abdecken, so werden sie nämlich angelockt – und auf keinen Fall im Nest herumstochern. Euch würde es auch nicht gefallen, wenn jemand eurer Kinderzimmer kaputtmacht, oder?

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.07.2020