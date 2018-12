Oder doch kein Haustier?

Habt ihr eure Wunschzettel für Weihnachten schon verteilt? Also ich habe meine Eltern, Opa, Oma, Patentante und so weiter umfassend informiert. Nur bin ich jetzt ins Grübeln gekommen, weil mir Rudi Rotbein gesagt hat, dass nicht alle Wünsche auch automatisch super sinnvoll sind. Ich wünsche mir nämlich ein Haustier, einen Hamster zum Beispiel. Die sind einfach unfassbar niedlich. Rudi hat das auch sofort verstanden. Aber weil sein Bruder mal einen Hamster hatte und sich zu wenig darum gekümmert hat, fragte er mich, ob mir klar sei, dass man mit einem Haustier auch Verantwortung übernehme. „So ein Tier braucht Zuwendung und Pflege. Die machen auch Dreck – machst du den dann auch weg?“, fragte er mich. Natürlich mach’ ich den weg, was denkt der von mir? Na ja, ich gebe zu, dass ich nochmals über meinen Wunsch nachdenken will. Über die restlichen auch. Ellies „Schloss Hogwarts“ von Lego kostet fast 400 Euro – dafür könnte ich mir drei andere Sachen wünschen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.12.2018